В Азербайджане утверждено изменение в закон о нотариате

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "О нотариате".

Как сообщает в среду Trend, согласно изменению, нотариусы принимают документы, составленные в зарубежных странах, в следующих случаях:

1. При легализации этих документов в соответствующих органах исполнительной власти Азербайджанской Республики;

2. В случаях, установленных "Конвенцией, отменяющей требование о легализации иностранных официальных документов", при выдаче на иностранный официальный документ в бумажной или электронной форме свидетельства (апостиля), предусмотренного настоящей Конвенцией. При этом свидетельство (апостиль), выданное в электронном виде, принимается после проверки в соответствии с инструкцией о правилах совершения нотариальных действий, предусмотренной статьей 27 настоящего закона.

В случаях, предусмотренных законодательством Азербайджана, в том числе международными договорами, сторонниками которых выступает Азербайджан, нотариусы принимают документы, составленные в зарубежных странах, без легализации или предоставления предусмотренного Конвенцией свидетельства.