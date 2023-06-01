Самир Нуриев встретился с торговым посланником премьера Великобритании по Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 июня руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, глава Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Самир Нуриев встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронессой Эммой Николсон, находящейся с визитом в нашей стране

Как сообщает в четверг Trend, на встрече было отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, основанные на дружбе и многогранном партнерстве, успешно развиваются, подчеркнуты значительные достижения в сотрудничестве в нефтегазовой сфере, переходе на "зеленую энергетику", торговле, транспорте, образовании и других сферах.

Было доведено до внимания, что под руководством главы азербайджанского государства на освобожденных от оккупации территориях страны активно продолжаются масштабные восстановительные и строительные работы, за очень короткие сроки и за счет внутренних финансовых возможностей достигнуты большие результаты. Было отмечено эффективное сотрудничество с британскими компаниями в восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, особенно в работах, связанных с разминированием и градостроительством.

На встрече была выражена уверенность в дальнейшем укреплении дружественных связей между Азербайджаном и Великобританией, достижении новых успехов во всех сферах двусторонней повестки.