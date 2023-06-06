Триумф Тюркских лидеров

БАКУ/Trend/ - Завершились парламентские и президентские выборы в Турции, которые в истории этой страны были одними из самых сложных и напряженных. Партия Справедливости и Развития, руководимая ее лидером господином Реджепом Тайипом Эрдоганом, получила большинство в Великом Национальном Собрании Турции, а позже ее лидер, во-втором туре президентских выборов уверенно победил. Эти выборы еще раз продемонстрировали миру высокий уровень демократического выбора граждан Турции и страна под руководство своего лидера продолжит свой успешный курс. Политика турецкого лидера превратила Турцию в важного мирового игрока. Турция под руководством ее лидера заявила о себе как держава, производящая свои танки, беспилотники, автомобили и даже авианосец, несущий беспилотники. Именно по инициативе господина Эрдогана был дан импульс развитию Организации Тюркских Государств, был разрешен зерновой кризис, котоый решил многие важные продовольственные проблемы, страна превратилась в энергетический хаб, через которую энергоносители из Каспийского и Черного морей доставляются на мировые рынки. Вспоминаются слова президента Турции господина Эрдогана после подписания Шушинской Декларации, когда он заявил миру, что если кто-то задумает посягнуть на территориальную целостность Азербайджана, то они должны знать, что Турция здесь. Это еще раз подверждает нерушимое братство Азербайджана и Турции.

4 мая 2023 состоялась инаугурация президента Р.Т.Эрдогана, где произошел интересный эпизод, который не может оставить равнодушным каждого азербайджанца. Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой, под аплодисменты вошли в зал, где проходила инаугурация. На инаугурацию приехали мировые лидеры практически со всех континентов мира, Америки, Европы, Азии, Африки, Австралии.

Президент Турции господин Реджеп Тайип Эрдоган вместе с супругой подходили по отдельности к каждому главе государства и под аплодисменты приветствовали их. Но когда они подошли к президенту Азербайджана господину Ильхаму Алиеву, который присутствовал на инаугурации вместе со своей супругой Мехрибан Алиевой, раздались не просто аплодисменты или овации, зал просто взорвался. Двум лидерам стоя аплодировали не только азербайджанцы и турки, присутствовшие в зале, им аплодировали лидеры стран, приехавшие на инаугурацию президента Турции. Это были овации двум лидерам тюркского мира, которые превратили регион в один из важных уголков мира, и именно они являются вершителями процессов, происходящих в нашем регионе. Это возвращение азербайджанских территорий, которые 30 лет находились под армянской оккупацией, признание Арменией территориальной целостности Азербайджана, превращение Турции в мировой энергетический хаб, доставка энергоносителей на мировые рынки, развитие транспортных коридоров, открытие Зангезурского коридоа, который явится большим импульсом для развития всего региона и многое другое.

Благоларя дальновидной политике президента Азербайджана сегодня страна является одним из гарантов энергетической безопасности Европы. Уже сегодня Президент Азербайджана ищет альтернативные пути к европейским трубопроводам, чтобы наращивая объемы добычи газа, заранее знать куда они будут направлены. Такая дальновидность приисуща лишь ведущим мировым лидерам, что подтверждает их глубокий интеллект и владение мировой ситуацией.

Вспоминаются события 30 летней давности, когда в 1993 году, в Азербайджане к власти вернулся великий Гейдар Алиев. В то время Азербайджан был на пороге гражданской войны, в стране царила неразбериха, не работали предприятия, люди не получали зарплаты, продолжалась война с Арменией, 20% территории страны были под оккупацией. Мировые лидеры говорили тогда, что Азербайджан находится

в таком тяжелом положении, что даже такой искушенный и опытный политик как Гейдар Алиев вряд ли, чем сумеет помочь. Но Гейдар Алиев, как крупный политический лидер и государственный муж, совершил чудо и удивил весь мир. Была остановлена война, несмотря на сопротивление некоторых ведущих стран, был реализован нефтяной проект Баку-Тбилиси-Джейхан, который сегодня по праву носит имя Гейдара Алиева и имеет мировое значение. С той знаменательной даты прошло 30 лет, которые для истории это всего лишь миг. И сегодня история как-будто снова повторяется, но уже в другом измерении и формате. Когда господин Ильхам Алиев в 2003 году был избран президентом Азербайджана, мировые лидеры говорили, что вряд ли ему удастся продолжить линию Гейдара Алиева, так как он не обладает опытом Гейдара Алиева, с другой стороны 20% территории Азербайджана находятся под оккупацией, продолжается конфликт с Арменией и шансов решить этот конфликт не так уж и много. Но как в 1993 году Гейдар Алиев удивил мир, то господин Ильхам Алиев не то что удивил, он предвосхитил весь мир и совершил чудо. Под руководством своего Главнокомандующего страна построила армию ХХ1 века и вернула оккупированные территории. Сегодня Азербайджанская армия является ярким примером того, как должна выглядеть современная армия и многие страны учатся у нее.

Французы вспоминая генерала Шарля де Голля, всегда говорят, что именно он вернул французам утерянную славу. Сегодня мы азербайджанцы смело и гордо можем сказать, что именно благодаря терпеливой и продуманной политике президента Ильхама Алиева, когда взвешивался каждый шаг, учитывалась ситуация в мире и регионе, проявлялась тонкая, продуманная дипломатия, нам азербайджанцам он вернул утерянную славу и мы как страна победитель ходим с высоко поднятой головой. Современный Азербайджан превратился в ключекого игрока региона. Основу политики президента Ильхама Алиева составляет его способность предугадывать будущее, его дальновидность, которая придает силы, направляя на правильный путь. Азербайджан силен не только в экономическом и военном смысле. Посмотрите на цветущую столицу Азербайджана - красавец город Баку. Здесь каждая улица, каждый дом несут в себе элементы древней культуры нашего народа, переплетаясь с современными вызовами. В этом огромная роль принадлежит соратнику нашего президента, первому вице-президенту страны, президенту Фонда Гейдара Алиева, Ханум Мехрибан Алиевой. Благодаря ее самоотверженному труду и неустанным усилиям ряд духовных ценностей Азербайджанского народа вошли в сокровищницу ЮНЕСКО, как Всемирное наследие Всего этого удалось достичь благодаря ее глубокому интеллекту, высокой культуре, тонкому вкусу и материнской чуткости.

Все сказанное выше подтверждает возрождение великой тюркской культуры, которая объединяет разные народы, с разными традициями, с разными религиями и многогранными культурами. Тюркская культура это одна из немногих мировых культур, которая объединяет народы с разными религиями - тюрков мусульман, тюрков иудеев, тюрков христиан, тюрков буддистов, шаманов и многих других.

Сегодня в мире идет глобальная борьба за господство над Евроазийским континентом, через который проходят главные мировые транспортные артерии Восток-Запад и Север-Юг. Евроазия богата энергетическими ресурсами, откуда нефть и газ доставляется на мировые рынки. Поэтому тот взрыв эмоций и аплодисментов на инаугурации турецкого лидера был высокой оценкой результатам крупных достижений двух ярких представителей Евроазии, двух тюркских стран и народов, двух лидеров тюркского мира Таипа Реджепа Эрдогана и Ильхама Алиева.

Здесь уместно вспомнить слова великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими – Я меньше чем моя же слава, но я и в славу не вмещусь. Действительно политика двух лидеров тюркского мира принесла такую славу, что их и в славу не вместить.

Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества Асаф Гаджиев