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Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

Политика Материалы 9 июня 2023 00:52 (UTC +04:00)
Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

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БАКУ/Trend/- 8 июня 2023 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахианом, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном, некоторые существующие проблемы и пути их решения.

Стороны договорились о продолжении переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами двух стран в указанных направлениях.

В ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Ирана также обменялись мнениями по ряду региональных вопросов.

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