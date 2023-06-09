Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

БАКУ/Trend/- 8 июня 2023 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и Министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахианом, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Ираном, некоторые существующие проблемы и пути их решения.



Стороны договорились о продолжении переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами двух стран в указанных направлениях.



В ходе телефонного разговора главы МИД Азербайджана и Ирана также обменялись мнениями по ряду региональных вопросов.