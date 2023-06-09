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Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом РФ (ФОТО)

Политика Материалы 9 июня 2023 21:16 (UTC +04:00)
Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом РФ (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 9 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в Сочи принял участие во встрече членов Совета глав правительств Содружества независимых государств (СНГ) с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина, Президент России поприветствовал членов Совета глав правительств СНГ.

Али Асадов, выступая на встрече, передал приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту России Владимиру Путину.

Премьер-министр в своей речи коснулся также вопросов двусторонней повестки азербайджано-российского стратегического партнерства.

Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом РФ (ФОТО)
Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом РФ (ФОТО)
Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом РФ (ФОТО)
Али Асадов принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом РФ (ФОТО)
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