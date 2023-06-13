Aзербайджанские диаспорские организации распространили заявление в связи со строительством Арменией металлургического завода на границе с Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ - Aзербайджанские диаспорские организации распространили адресованное международным организациям заявление в связи со строительством Арменией на границе с Азербайджаном (Нахчыванской Автономной Республикой) – в селе Ерасх (Араздеен) крупного металлургического завода, сообщает во вторник Trend.

"Мы, азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, с чувством глубокого возмущения восприняли известие о ведении Арменией строительства крупного металлургического завода на границе с Азербайджаном (Нахчыванской Автономной Республикой) – в селе Ерасх (Араздеен) и расцениваем данную реальность как разоблачение очередного шага Армении в области обострения экологической обстановки.

Строительство на площади 16 500 квадратных метров такого завода производственной мощностью 180 000 тонн в год означает грубое нарушение Арменией норм и принципов международного права, в частности, положений Конвенции Европейской экономической комиссии ООН об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

Согласно положениям действующей Конвенции Эспо, учитывая то, что подобная крупная хозяйственная деятельность, запланированная Арменией на своей территории, окажет негативное экологическое воздействие на территорию других стран, в частности, Азербайджана, она должна быть согласована с соответствующими структурами Азербайджана.

Данный шаг Армении – не первый случай несоблюдения норм международного, в том числе экологического, права. Так, недавно Азербайджан в рамках Конвенции Эспо выступил со справедливым иском против Армении в связи с планами строительства нового ядерного реактора на территории Мецаморской атомной электростанции и добился в итоге принятия решения о несоблюдении Арменией положений Конвенции.

Заявляем, что производственные воды с большим количеством химических элементов, выбрасываемые крупными горнодобывающими предприятиями Армении – Гаджаранским медно-молибденовым заводом и Кафанским горно-обогатительным комбинатом, длительное время интенсивно загрязняя трансграничную реку Охчучай, оказывают серьезное негативное воздействие на экологическую обстановку в Азербайджане.

Отмеченные нами факты еще раз подтверждают, что Армения своей незаконной деятельностью создает угрозу для экологической среды региона в целом.

Как проживающие за рубежом азербайджанцы, присоединяясь к правому голосу наших соотечественников, решительно осуждаем деяния Армении, подрывающие экологическую безопасность региона, противоречащие нормам международного права, и призываем международную общественность оказать на Армению давление в данном вопросе", - говорится в заявлении.