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Премьер-министр Казахстана посетит Азербайджан

Политика Материалы 13 июня 2023 20:44 (UTC +04:00)
Премьер-министр Казахстана посетит Азербайджан

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов совершит визит в Азербайджан 21 июня.

Как сообщил Trend дипломатический источник, в ходе визита стороны планируют обсудить дальнейшее сотрудничество в рамках проекта Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Ранее министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Астане сообщил, что в рамках визита премьер-министра Смаилова возможно подписание договора на уровне соответствующих министерств о сотрудничестве в торгово-экономических отношениях между двумя странами в различных сферах.

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