МИД Азербайджана распространил заявление о провокации ВС Армении в Лачине (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем военную провокацию вооруженных сил Армении против пункта пропуска через государственную границу Лачин, в результате которой 15 июня был ранен военнослужащий государственной пограничной службы.
Об этом сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана.
Эта военная провокация, наряду с агрессией против суверенитета и
территориальной целостности Азербайджана, имеет целью
препятствовать успешной деятельности пограничного пункта пропуска с
азербайджанской стороны, безопасному, свободному и
беспрепятственному переходу армянских жителей, а также движению по
Лачинской дороге.
Эта военная провокация Армении, которая не смогла без труда переварить свободное передвижение армянских жителей через пункт пропуска, является ярким примером того, что Армения не заинтересована в налаживании отношений с Азербайджаном и в мирном процессе.
Подобные военные провокации Армении будут решительно пресечены, и попытки армянской стороны воспрепятствовать реинтеграции армянских жителей Азербайджана в наше общество потерпят неудачу.
Призываем международное сообщество решительно осудить эту провокацию армянской стороны и предостеречь Армению от агрессивных действий, угрожающих миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.