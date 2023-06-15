МИД Азербайджана распространил заявление о провокации ВС Армении в Лачине (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мы решительно осуждаем военную провокацию вооруженных сил Армении против пункта пропуска через государственную границу Лачин, в результате которой 15 июня был ранен военнослужащий государственной пограничной службы.

Об этом сообщили в четверг Trend в МИД Азербайджана.

Эта военная провокация, наряду с агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, имеет целью препятствовать успешной деятельности пограничного пункта пропуска с азербайджанской стороны, безопасному, свободному и беспрепятственному переходу армянских жителей, а также движению по Лачинской дороге.



Эта военная провокация Армении, которая не смогла без труда переварить свободное передвижение армянских жителей через пункт пропуска, является ярким примером того, что Армения не заинтересована в налаживании отношений с Азербайджаном и в мирном процессе.



Подобные военные провокации Армении будут решительно пресечены, и попытки армянской стороны воспрепятствовать реинтеграции армянских жителей Азербайджана в наше общество потерпят неудачу.



Призываем международное сообщество решительно осудить эту провокацию армянской стороны и предостеречь Армению от агрессивных действий, угрожающих миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.