БАКУ/Trend/ - Некоторые бизнесмены, которые до сих пор используют тыл российских миротворческих сил как щит, и чувствуют себя какими-то «министрами» или «лидерами» на суверенных территориях Азербайджана, полагаясь на них, вновь активизировались. В настоящее время Карабах подобен душе, у которой только залечивается рана. К сожалению, некоторые элементы, которые все еще усиливают сепаратизм, мешают заживлению этой раны, вводя микроб, представляющий серьезную угрозу. Речь идет о Рубене Варданяне, который со своими загадочными финансовыми источниками построил широкий бизнес-круг в России и скрываясь за российскими миротворческими подразделениями проник на территорию Карабахского региона Азербайджана. Несмотря на то, что он занимается бизнесом, этот кочевой олигарх, не имеющий никакого влияния в политике, в настоящее время объявляет себя «патриотом» и заставляет группу армянских меньшинств Карабаха ошиваться вокруг себя.

Как сообщают армянские СМИ, Рубен Варданян анонсировал «тур» по селам и районам в зоне временной дислокации российских миротворцев. «Серия выездов в регионы», как громко назвал свой вояж Рубик, направлена на «информирование жителей о блокаде и ее последствиях». Варданян также заявил, что намерен «собирать, мобилизовать людей на бескомпромиссную борьбу до конца».

Видимо, армяне в Карабахе еще не в курсе, что, оказывается, они «в блокаде» и очень «голодают», как уверяет Варданян в своих интервью. Но это не самое главное.

Отметим, что Рубик пытается сформировать вокруг себя некую группу, попутно критикуя как власти Армении, так и так называемых карабахских «лидеров». То есть фактически Варданян становится сепаратистом среди сепаратистов и в Карабахе, и в Ереване... Тенденция уникальная, конечно.

Особенно интересно будет понаблюдать за реакцией самих сепаратистов на такую повестку. Варданян почти не скрывает, что рассказы о том, как сильно он переживает за Карабах и за армян, живущих там — это сказки, в которые не верит даже он сам. Рубик работает на своих московских кураторов и действует исключительно в их интересах. Именно поэтому он пытается воспользоваться ситуацией и сорвать ход армяно-азербайджанских переговоров.

И в свете недавно тиражируемой информации в российских СМИ о чуть ли не ультиматуме, который якобы США выдвинули сепаратистам в Карабахе, становится понятно, почему Рубик и его покровители так торопятся.

Однако это не единственные причины, делающие Варданяна мишенью в глазах Запада. Потому что при глубоком анализе становится ясно, что план Варданяна связан с разными нюансами. Во-первых, Варданян — фигура московского производства, чья миссия — претворить в жизнь план, составленный его хозяевами в России. Во-вторых, Варданян оказывается в центре столкновения России и Запада. Так что, учитывая оба пункта, можно сказать, что присутствие Варданяна в Карабахе и выгодно, и не выгодно Западу.

Итак, поговорим о том, как Варданяна десантировали в Карабах.

Алчность Рубика к политике и высокой должности проявила себя в 2020 году после Победы славной армии Азербайджана во второй Карабахской войне. До этого времени бездомный «патриот», впоследствии принявший армянское гражданство, занимался только своими грязными делами. Хотя Варданян построил для себя большой деловой мир в России, есть факты, доказывающие, что его финансовые источники также связаны с Западом. Но на этом сказанное о нем не заканчивается...

После начала войны в Украине в 2022 году имя Варданяна было включено в законопроект в Палате представителей США, который предусматривал применение к нему индивидуальных санкций. Однако Рубик отрицает, что его отказ от российского гражданства является попыткой избежать международных санкций против Москвы. Конечно, Рубену, профессиональному хамелеону в своем деле, удалось избавиться от этой неприятности. Создается впечатление, что либо Варданян сейчас видит в Карабахе более легкую добычу, либо те, кто им управляет, хотели, чтобы он какое-то время исполнял свою актерскую роль в Карабахе.

Но интересно, какие тонкие и примечательные средства связывают Варданяна с Западом?

Говоря о некоторых деликатных фактах, одним из средств, связывающих его с Западом, является его жена Вероника Зонабенд, еврейка по происхождению. Зонабенд является соучредителем армянского колледжа UWC Dilijan. Она также занимает пост в консультативном совете Американского университета в Армении. Зонабенд является главой исполнительного совета Образовательного фонда Teach For Armenia.

Другая причина – различного рода финансовые ресурсы, частично связывающие Рубика с Европой, а также его антизападная деятельность.

В 2013 году Варданян вместе с Михаилом Бройтманом основал инвестиционную компанию «Vardanyan, Broitman and Co». По состоянию на 2018 год Варданяну принадлежало 75% компании. В его активы входят акции Ameriabank, UFS Transport и нескольких венчурных проектов (Lamoda, Pronutria, NtechLab). ЗАО Ameriabank является армянским универсальным банком, предлагающим корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, со штаб-квартирой в Ереване. И самое интересное, что в декабре 2015 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел долю в уставном капитале Ameriabank, который увеличился на 6 639 680 000 драмов (17 276 819,18 долларов США).

Стоит отметить, что в 2019 году деловая жизнь Варданяна в России продолжалась. Ситуация, которая поставила его лицом к лицу с Западом, сложилась после начала войны в 2022 году между Россией и Украиной. Варданян был включен в список лиц, находящихся под санкциями правительства Украины, в связи с занимаемой им должностью члена правления российской грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», которая играет важную роль в военно-воздушных перевозках России.

Как видно из приведенных фактов, черный бизнес Вардняна не отстает от компаний Армении, ранее подвергшихся западным санкциям. Варданян в настоящее время серьезно тратит деньги на сепаратистскую деятельность в Карабахе. Как говорится, ваше направление, а не ваше намерение, определяет ваш пункт назначения. У злонамеренных олигархов вроде Варданяна точно не может быть никаких намерений. Рубик, который меняет цвет кожи, как хамелеон, каждый день носит с собой паспорт разных национальностей и использует свою национальность как инструмент в личных интересах, на самом деле представляет собой карбункул, образовавшийся в Карабахе.

Рубика Варданяна, который неустанно трудился над разжиганием войны в Украине, а теперь своей деятельностью вопреки желанию Запада и мира в целом «благодаря своим грязным финансовым ресурсам» нарушает мир в Карабахе, к сожалению, Запад не видит. Почему Запад со своими двойными стандартами, сразу же запустивший санкционный механизм против сепаратистского «элемента», разбогатевшего за счет войны в Украине, закрывает глаза на его незаконную деятельность в Карабахе?

Вашингтону — да и Западу в целом — неплохо было бы еще раз спросить, какие деньги идут на финансирование этих трат Рубика Варданяна. И какими финансовыми потоками, в каких направлениях еще управляет Варданян. Уверен, они найдут много интересного.