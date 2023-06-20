Обнародована ​​повестка следующего заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 23 июня.

В повестку вошли 33 вопроса, сообщает во вторник Trend.

Это следующие вопросы:

1. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс.

2. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

3. Законопроект о внесении изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики".

4. Законопроект о внесении изменений в закон "О банках".

5. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс.

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

7. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

8. Законопроект о внесении изменений в закон "О банках" от 4 марта 2016 года № 140-VQD, о внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях" от 4 марта 2016 года № 141-VQD, о внесении изменений в закон "О кредитных союзах" от 4 марта 2016 года № 142-VQD, о внесении изменений в закон "О почте" от 4 марта 2016 года № 143-VQD", о внесении изменений в закон "О страховой деятельности" от 4 марта 2016 года № 144-VQD, о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг" от 4 марта 2016 года № 145-VQD, о внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах" от 4 марта 2016 года № 146-VQD.

9. Законопроект о внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях".

10. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных союзах".

11. Законопроект о внесении изменений в закон "О почте".

12. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании вкладов".

13. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных бюро".

14. Законопроект о внесении изменений в закон "О валютном регулировании".

15. Законопроект о внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах".

16. Законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг".

17. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховой деятельности".

18. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании".

19. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

20. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании".

21. Законопроект о внесении изменений в закон "О юридических лицах публичного права".

22. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности" (второе чтение).

23. Законопроект о внесении изменений в закон "О Счетной палате".

24. Законопроект о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете".

25. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственных закупках".

26. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

27. Законопроект о внесении изменений в закон "Об аудиторской службе".

28. Законопроект о внесении изменений в закон "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма".

29. Законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении".

30. Законопроект о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах".

31. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.

32. Законопроект о внесении изменений в закон "О Конституционном суде".

33. Законопроект о внесении изменений в закон "О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления".