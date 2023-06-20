Обнародована ​​повестка следующего заседания парламента Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:56)
БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка заседания внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоится 23 июня.
В повестку вошли 33 вопроса, сообщает во вторник Trend.
Это следующие вопросы:
1. Законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс.
2. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
3. Законопроект о внесении изменений в закон "О Центральном банке Азербайджанской Республики".
4. Законопроект о внесении изменений в закон "О банках".
5. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс.
6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.
7. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
8. Законопроект о внесении изменений в закон "О банках" от 4 марта 2016 года № 140-VQD, о внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях" от 4 марта 2016 года № 141-VQD, о внесении изменений в закон "О кредитных союзах" от 4 марта 2016 года № 142-VQD, о внесении изменений в закон "О почте" от 4 марта 2016 года № 143-VQD", о внесении изменений в закон "О страховой деятельности" от 4 марта 2016 года № 144-VQD, о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг" от 4 марта 2016 года № 145-VQD, о внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах" от 4 марта 2016 года № 146-VQD.
9. Законопроект о внесении изменений в закон "О небанковских кредитных организациях".
10. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных союзах".
11. Законопроект о внесении изменений в закон "О почте".
12. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховании вкладов".
13. Законопроект о внесении изменений в закон "О кредитных бюро".
14. Законопроект о внесении изменений в закон "О валютном регулировании".
15. Законопроект о внесении изменений в закон "Об инвестиционных фондах".
16. Законопроект о внесении изменений в закон "О рынке ценных бумаг".
17. Законопроект о внесении изменений в закон "О страховой деятельности".
18. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании".
19. Законопроект о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".
20. Законопроект о внесении изменений в закон "О медицинском страховании".
21. Законопроект о внесении изменений в закон "О юридических лицах публичного права".
22. Законопроект о внесении изменений в закон "О предпринимательской деятельности" (второе чтение).
23. Законопроект о внесении изменений в закон "О Счетной палате".
24. Законопроект о внесении изменений в закон "О бухгалтерском учете".
25. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственных закупках".
26. Законопроект о внесении изменений в закон "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".
27. Законопроект о внесении изменений в закон "Об аудиторской службе".
28. Законопроект о внесении изменений в закон "О борьбе с легализацией имущества, приобретенного преступным путем, и финансированием терроризма".
29. Законопроект о внесении изменений в закон "Об исполнении".
30. Законопроект о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах".
31. Законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.
32. Законопроект о внесении изменений в закон "О Конституционном суде".
33. Законопроект о внесении изменений в закон "О выдаче (экстрадиции) лиц, совершивших преступления".