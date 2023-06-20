Объявлены прошедшие во второй тур участники Международного конкурса мугама

БАКУ /Trend/ - 20 июня в рамках VI Международного музыкального фестиваля "Мир мугама" состоялся очередной этап первого тура Международного конкурса мугама.

Как сообщает во вторник Trend, прослушивания сначала проводились в категории "инструментальное исполнение". Свои выступления в этой категории представили Джахандар Микаилов, Анар Велизаде (Азербайджан), Хасан Кириш (Турция), Фарходбек Мадаминов, Тоштемир Шукруллаев (Узбекистан), Офир Вифлич (Израиль), а затем исполнители в категории "ханенде" - Хаял Гусейнов, Мирали Сарызаде (Азербайджан), Сохиба Абдуллаева, Алибек Сапарбоев (Узбекистан), Иса Шокри Чарандаби (Иран).

Затем были объявлены имена исполнителей, прошедших во второй этап конкурса. 5 участников в категории "инструментальное исполнение" - Вагиф Тахмазов, Джахандар Микаилов, Анар Велизаде (Азербайджан), Шохижохан Йориев, Тоштемур Шукуруллаев (Узбекистан), а также 5 исполнителей в категории "ханенде" - Мирали Сарызаде, Дашгын Кюрчайлы (Азербайджан), Мохичехра Шахмуротова, Достмурод Негмуродов (Узбекистан), Иса Шокри Чарандаби (Иран) прошли во второй тур конкурса.

Напомним, что Международный конкурс мугама проводится по категориям "ханенде" и "инструментальное исполнение". В конкурсе принимают участие в целом 22 исполнителя из Азербайджана, Ирана, Израиля, Узбекистана и Турции, в том числе 12 по категории "инструментальное исполнение" и 10 - по категории "ханенде". Нашу страну представляют 5 исполнителей в категории "инструментальное исполнение" и 4 исполнителя в категории "ханенде".

Отметим, что 21 июня будут организованы прослушивания второго тура конкурса. После прослушиваний будут выбраны победители из числа исполнителей, прошедших во второй тур. На заключительном концерте фестиваля, который состоится 25 июня в Центре Гейдара Алиева, состоится награждение победителей.