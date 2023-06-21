Джейхун Байрамов обсудил с украинским коллегой региональные и международные вопросы

БАКУ /Trend/ - 21 июня 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в рамках делового визита в Великобританию.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, на встрече были обсуждены текущая повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран, ситуация в Украине, постконфликтные усилия в нашем регионе.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что за прошедшие годы с момента установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Украиной были достигнуты важные успехи в направлении расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества. Министр заявил, что Азербайджан, который всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины, продолжит свою гуманитарную помощь в связи с кризисом в Украине.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, мирных и созидательных усилиях Азербайджана в постконфликтный период, шагах, предпринятых для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, и текущих вызовах.

Министр Украины с удовлетворением рассказал о двустороннем и многостороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Украиной и подчеркнул роль интенсивных контактов между лидерами двух стран в этом направлении. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.