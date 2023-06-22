Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать по цифровизации Среднего коридора

Политика Материалы 22 июня 2023 15:29 (UTC +04:00)
Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать по цифровизации Среднего коридора

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать по цифровизации Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим сегодня по итогам переговоров между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым был подписан "Меморандум о сотрудничестве между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством промышленности и развития инфраструктуры Республики Казахстан по расширению взаимодействия в сфере транспорта и цифровизации Среднего коридора".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости