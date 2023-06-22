БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Казахстан будут сотрудничать по цифровизации Среднего коридора.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим сегодня по итогам переговоров между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым был подписан "Меморандум о сотрудничестве между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством промышленности и развития инфраструктуры Республики Казахстан по расширению взаимодействия в сфере транспорта и цифровизации Среднего коридора".