Посол Азербайджана во Франции прокомментировала решение парижского суда

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджанской Республики во Франции Лейла Абдуллаева прокомментировала решение парижского суда, принятое в связи с нападением на посольство Азербайджана в Париже.

Как передает Trend, об этом посол написала на своей странице в Twitter.

"Справедливость восторжествовала! Лицо, напавшее на посольство Азербайджана во Франции, приговорено к 6 месяцам лишения свободы условно и обязано возместить ущерб. Давайте отметим эту победу справедливости и осудим агрессивные действия", - отметила Абдуллаева.

Напомним, что 18 сентября 2022 года армянские радикалы попытались совершить нападение на посольство Азербайджана в Париже, в результате чего здание посольства было повреждено.