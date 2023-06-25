В азербайджанской армии состоится цикл мероприятий

БАКУ /Trend/ - По случаю 26 июня - Дня Вооруженных сил в объединениях, соединениях и специальных военных учебных заведениях азербайджанской армии будет проведен цикл мероприятий.

Как сообщили Trend в воскресенье в минобороны, в воинских частях будут организованы занятия по общественно-политической подготовке, «круглые столы», конференции, экскурсии в музеи, в том числе книжные выставки, экспозиции фотографий и живописи, показы документальных и художественных фильмов. Будут посещены могилы шехидов, проведены встречи с их семьями.

В рамках цикла мероприятий в Баку, Барде и Шуше будут организованы шествия военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

На праздничных мероприятиях будут представлены концертные программы с участием Армейского идеологического и культурного центра имени Ази Асланова, Идеологического и культурного центра Гянджинского гарнизона, деятелей культуры и искусства, а также коллективов районных отделов культуры.