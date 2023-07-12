Награждены азербайджанские спортсмены, показавшие высокие результаты на III Европейских играх - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении азербайджанских спортсменов, показавших наивысшие результаты на III Европейских играх в Кракове (Польша), их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к этим соревнованиям.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, для награждения азербайджанских спортсменов, показавших наивысшие результаты на III Европейских играх в Кракове (Польша), их тренеров и других специалистов, участвовавших в процессе подготовки спортсменов к этим соревнованиям, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Министерству молодежи и спорта Азербайджанской Республики выделено 900 000 (девятьсот тысяч) манатов.