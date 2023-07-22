БАКУ /Trend/ - Президент Украины Володимир Зеленский поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь.

"Благодарю Азербайджан за гуманитарную помощь в сфере энергетики и разминирования", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Отметим, что 17 июля Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики 7,6 миллиона (семь миллионов шестьсот тысяч) долларов США в манатном эквиваленте для закупки и отправки электрооборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине.