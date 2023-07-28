Объем средств, потраченных на восстановление освобожденных территорий Азербайджана, достигнет 12 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - К концу этого года объем средств, потраченных на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, достигнет 12 миллиардов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Эмин Гусейнов подчеркнул, что освобожденные от оккупации территории имеют большой сельскохозяйственный, экономический и туристический потенциал и после завершения процесса восстановления этот потенциал будет широко использоваться.

Отметим, что сегодня при организации Фонда возрождения Карабаха (ФВК) и при участии специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмина Гусейнова состоялась встреча между представителями ведущих компаний страны и общественности, являющихся донорами и партнерами Фонда.

Напомним, что согласно отчету Кабинета министров Азербайджанской Республики по итогам деятельности за 2022 год, за последние два года из госбюджета на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана было выделено в общей сложности 6,5 миллиарда манатов.