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Объем средств, потраченных на восстановление освобожденных территорий Азербайджана, достигнет 12 млрд манатов

Политика Материалы 28 июля 2023 19:43 (UTC +04:00)
Объем средств, потраченных на восстановление освобожденных территорий Азербайджана, достигнет 12 млрд манатов

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - К концу этого года объем средств, потраченных на восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, достигнет 12 миллиардов манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Эмин Гусейнов подчеркнул, что освобожденные от оккупации территории имеют большой сельскохозяйственный, экономический и туристический потенциал и после завершения процесса восстановления этот потенциал будет широко использоваться.

Отметим, что сегодня при организации Фонда возрождения Карабаха (ФВК) и при участии специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района) Эмина Гусейнова состоялась встреча между представителями ведущих компаний страны и общественности, являющихся донорами и партнерами Фонда.

Напомним, что согласно отчету Кабинета министров Азербайджанской Республики по итогам деятельности за 2022 год, за последние два года из госбюджета на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий Азербайджана было выделено в общей сложности 6,5 миллиарда манатов.

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