Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Грузии

БАКУ /Trend/ - 4 августа премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Как сообщает в пятницу Trend, премьер-министр Азербайджана выразил сожаление и глубокие соболезнования по поводу сообщения о человеческих жертвах в результате оползня на западе Грузии.

"Желаю выздоровления раненым и скорейшего устранения последствий стихийного бедствия", - говорится в письме.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии. На данный момент обнаружены тела 6 погибших. Более 200 человек были эвакуированы с территории на вертолете.