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Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Политика Материалы 4 августа 2023 16:59 (UTC +04:00)
Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Грузии

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 4 августа премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Как сообщает в пятницу Trend, премьер-министр Азербайджана выразил сожаление и глубокие соболезнования по поводу сообщения о человеческих жертвах в результате оползня на западе Грузии.

"Желаю выздоровления раненым и скорейшего устранения последствий стихийного бедствия", - говорится в письме.

Отметим, что оползень произошел в дневное время 3 августа в курортном районе Шови на западе Грузии. На данный момент обнаружены тела 6 погибших. Более 200 человек были эвакуированы с территории на вертолете.

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