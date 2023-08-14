МИД Турции распространил заявление в связи с Лачинской дорогой

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Турции распространило заявление в связи с Лачинской дорогой.

Как сообщает в понедельник Trend, в заявлении говорится, что Турция внимательно следит за ситуацией вокруг Лачинской дороги и понимает справедливую обеспокоенность Азербайджана по этому вопросу.

"К сожалению, опасения, озвучиваемые в течение длительного времени Азербайджаном, не были учтены, и в результате Азербайджан в рамках своих суверенных прав принял меры, которые посчитал целесообразными", - говорится в заявлении.