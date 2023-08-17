После фиаско в ООН Пашинян отправился в Гафан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Гафан.

Как передает в четверг Trend, тем самым Пашинян пытается отвлечь внимание после фиаско Армении в Совете безопасности ООН.

Отметим, что Гафанский район занимает важное место в Зангезуре. Протянувшийся между Нахчываном и Карабахом, он расположен в местности, окруженной горными хребтами Баргушад, Зангезур и Мехри, в ущельях Гыги и Охчу. До 1920 года являлся провинцией Зангезурского уезда Гянджинской губернии. В результате политических игр в 1917-1920 годах, как и другие районы Зангезура, Гафан стал административным районом Армянской ССР, а с 9 сентября 1930 года функционировал как самостоятельный район.