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Бельгия стремится к углублению связей с Азербайджаном - Хаджа Лабиб

Политика Материалы 24 августа 2023 18:06 (UTC +04:00)
Бельгия стремится к углублению связей с Азербайджаном - Хаджа Лабиб

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/ - Бельгия стремится к углублению связей с Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб на совместном брифинге с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мы обсудили ряд вопросов в сфере двусторонних отношений, торговли, инвестиций. Сегодняшняя встреча стала хорошей возможностью для подобного рода обсуждений" - подчеркнула Лабиб.

Напомним, что визит главы МИД Бельгии в регион начался 22 августа. Сначала она посетила Армению, 23 августа - Грузию, а 24 августа - Азербайджан.

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