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Вагиф Мустафаев награжден орденом "Эмек" II степени - Распоряжение

Политика Материалы 28 августа 2023 15:49 (UTC +04:00)
Вагиф Мустафаев награжден орденом "Эмек" II степени - Распоряжение

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Вагифа Бехбуд оглу Мустафаева орденом "Эмек" II степени.

Как сообщает в понедельник Trend, Вагиф Бехбуд оглу Мустафаев награжден орденом "Эмек" II степени за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии азербайджанской культуры.

Отметим, что Вагиф Мустафаев - азербайджанский кинорежиссёр и сценарист, народный артист Азербайджана (2005), Лауреат Государственной премии Азербайджанской ССР (1990), член Европейской академии кино и телевидения, вице-президент Евразийской академии телевидения и радио, член Союза кинематографистов Азербайджана.

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