Высказывания Макрона способствуют обострению ситуации в регионе - депутат

БАКУ /Trend/ - Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона во время конференции послов способствуют обострению ситуации в регионе, наносят удар по переговорному процессу, инициативам по созданию атмосферы взаимного доверия между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал во вторник Trend руководитель рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) по азербайджано-французским межпарламентским связям Солтан Мамедов.

Отметив, что Азербайджан выступает с конструктивными инициативами для установления прочного мира и взаимного доверия в регионе, депутат добавил, что ажиотаж, устроенный армянской стороной по поводу Лачинской дороги, на самом деле рассчитан на замедление переговорного процесса.

По его словам, ППП «Лачин» имеет особое значение с точки зрения обеспечения суверенитета и безопасности Азербайджана. В период после подписания трехстороннего заявления Армения осуществляла посредством этой дороги незаконную ротацию своих военнослужащих, транспортировку оружия, боеприпасов, мин, а также иностранных террористов. По этому маршруту также осуществлялась транспортировка в Армению незаконно эксплуатируемых ею на территориях Азербайджана природных ресурсов. Кроме того, были выявлены факты контрабанды грузов через Лачинскую дорогу. В результате провокации армянской стороны был ранен азербайджанский пограничник. "Все это подтверждает использование Арменией Лачинской дороги против суверенитета и безопасности Азербайджана. Президент Азербайджана, выступая на мероприятии, посвященном "Дню города Лачин", подчеркнул, что наша страна полностью восстановила свою территориальную целостность, установив 23 апреля погранично-пропускной пункт на Лачинском направлении", - сказал депутат.

Мамедов отметил, что недавнее заявление президента Франции, включающее в себя выражение "Лачинский гуманитарный коридор", и его попытки говорить с Азербайджаном на языке давления, еще раз подтверждают, что эта страна не желает мириться с новыми реалиями, возникшими на Южном Кавказе.

Депутат добавил, что выступление Макрона с таким заявлением после того, как в прессе появилась информация об инициативе Франции направить гуманитарную помощь армянам, проживающим в Карабахском регионе Азербайджана, по Лачинской дороге, подготовке к представлению в Совет Безопасности ООН резолюции по Карабаху, показывает, что Франция продолжает предвзятую политику в отношении Азербайджана.

"История не раз доказывала, что с Азербайджаном нельзя говорить на языке угроз и давления. Одна из самых больших ошибок, допущенных Францией в своей политике в отношении Южного Кавказа, заключается в том, что она не только игнорирует новые геополитические реалии в регионе, но и пытается добиться результатов шагами, которые не имеют никакой перспективы. Азербайджан не отступит от своей позиции, потому что подход страны основан на международном праве и справедливости. У Азербайджана достаточно сил и потенциала для защиты своих национальных интересов на любом уровне", - сказал Мамедов.