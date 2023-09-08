Цель Армении - всеми силами сохранить сепаратизм на территории Азербайджана - МИД

БАКУ /Trend/ - Целью Армении является сохранение сепаратизма на территории Азербайджана всеми возможными идеологическими, политическими, военными, финансовыми и другими средствами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом было сказано в министерстве иностранных дел Азербайджана на брифинге для аккредитованного в стране дипломатического корпуса.

Было отмечено, что с этой целью Армения стремится выиграть время и уклоняется от реальных шагов, которые могут обеспечить прогресс по всем направлениям переговоров.

"Ситуация, сложившаяся с поставками товаров в Карабахский регион для удовлетворения потребностей армянских жителей, является ярким примером этого. Хронология переговоров, проведенных посредством различных третьих сторон, доказывает одно: Армения не заинтересована в поиске решений за столом переговоров", - заявлено на брифинге.

Отметим, что 8 сентября в министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника Президента Азербайджанской Республики-заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева и представителя Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчина Амирбекова проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.