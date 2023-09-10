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Пакистан осуждает проведение так называемых «выборов» в Карабахе - МИД

Политика Материалы 10 сентября 2023 09:44 (UTC +04:00)
Пакистан осуждает проведение так называемых «выборов» в Карабахе - МИД

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Пакистан осуждает проведение так называемых «выборов» в Карабахе.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч.

«Пакистан считает Карабах суверенной территорией Азербайджанской Республики, и любая попытка незаконно установленного режима провести так называемые «выборы» является предосудительной с юридической и моральной точки зрения. Такая попытка также является грубым нарушением Устава ООН и принципов действующего международного права»,- говорится в заявлении.

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