Начался официальный визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Турцию (ФОТО)

БАКУ/Trend/- 11 сентября начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики - начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Турецкую Республику, передает в понедельник Trend.

"В рамках визита в братскую страну, совершаемого по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Турции генерала армии Метина Гюрака, состоится ряд встреч начальника Генерального штаба азербайджанской армии с военным руководством Турции.

В ходе визита будут обсуждены вопросы сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и ряде других сфер",- говорится в заявлении минобороны Азербайджана.