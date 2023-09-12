Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

МИД Азербайджана выразил соболезнования Ливии

Политика Материалы 12 сентября 2023 20:33 (UTC +04:00)
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ливии

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Ливии.

Об этом говорится в публикации в аккаунте министерства в социальной сети "X" (Twitter), сообщает во вторник Trend.

"Глубоко опечалены новостями из Ливии о сильных наводнениях, которые привели к большим человеческим жертвам. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, а пострадавшим желаем скорейшего исцеления. Наши молитвы с вами в это трудное время", - говорится в публикации.

Отметим, что в результате обрушившихся на северо-восточные районы Ливии ливней и наводнений число жертв стихии превысилоостигло 3 тысячи человек.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости