Мы очень рады, что достигнут гуманитарный консенсус - Илаха Гусейнова

АГДАМ /Trend/ - В настоящее время МККК доставил людям на грузовиках необходимый гуманитарный груз, проезжая через Лачин и Агдам. Это мука и медикаменты.

Как сообщает карабахское бюро Trend, об этом заявила официальный представитель отдела по связям с общественностью МККК Илаха Гусейнова.

«Мы очень рады, что лица, принимающие решения, пришли к гуманитарному консенсусу, и этот процесс состоялся. Надеемся, что гуманитарный консенсус позволит доставлять необходимую помощь нуждающимся на постоянной основе. МККК осуществляет гуманитарную деятельность с декабря прошлого года. С декабря по сегодняшний день проведена медицинская эвакуация более 800 человек. Также во время этих медицинских эвакуаций через Лачинскую дорогу были доставлены некоторые медицинские принадлежности. Однако в последнее время не удалось доставить крупномасштабные медицинские принадлежности или крупномасштабную гуманитарную помощь. Сегодня нам удалось реализовать и эту миссию. Для осуществления операций МККК должно быть согласие лиц, принимающих решения. При наличии согласия лиц, принимающих решения, мы осуществляем сделку при условии предварительного обмена информацией об операции. То есть, должен быть гуманитарный консенсус для того, чтобы мы могли осуществлять эти операции», - отметила представитель МККК.