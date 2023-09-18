Параллельное открытие дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги - успех азербайджанской дипломатии - комментарий

БАКУ /Trend/ - Параллельное открытие дороги Агдам-Ханкенди и Лачинской дороги для грузовых автомобилей следует расценивать как успех азербайджанской дипломатии.

Об этом сказал в понедельник Trend декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

Он отметил, что, хотя Армения утверждает, что предлагала открыть эти маршруты параллельно, это не соответствует фактам.

"Напротив, хотя было согласовано одновременное открытие этих маршрутов с 1 сентября, сепаратисты в Карабахе помешали этому. Эта инициатива была связана с политикой Азербайджана в отношении армян, проживающих в Карабахе, и Армения и сепаратисты в Карабахе пытались воспрепятствовать этому. Как известно, было два вопроса, поднятых азербайджанской дипломатией в связи с этим. Во-первых, доставка помощи в Ханкенди по маршруту Агдам-Ханкенди означает уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Поэтому груз, который Российское общество Красного Креста направило гражданам армянского происхождения, проживающим в Карабахе, был доставлен посредством дороги Агдам-Ханкенди. Подписание меморандума о взаимопонимании между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста является шагом, предпринятым в рамках уважения суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики. Во-вторых, Азербайджан неоднократно заявлял международной общественности, что армяне, проживающие в Карабахе, являются его гражданами и поэтому государство готово взять на себя обязательство по обеспечению их безопасного проживания. Открытие Агдамской дороги не отменяет требования Азербайджана вывести из Карабаха все армянские вооруженные формирования", - сказал он.

Отметим, что сепаратисты в Карабахе, наконец, подчинились условиям Азербайджана и согласились на одновременное открытие Лачинской дороги и дороги Агдам-Ханкенди. Так, главари сепаратистов решили принять совместное предложение офиса Международного комитета Красного Креста в Ханкенди и командования российских миротворцев об одновременной перевозке продовольствия машинами МККК по Лачинской дороге и по дороге Агдам-Ханкенди. Договоренность об одновременном открытии этих маршрутов, фактически, была достигнута с 1 сентября. Сепаратисты затянули этот процесс более чем на две недели.

Грузовики, принадлежащие Международному комитету Красного Креста, параллельно с дорогой Агдам-Ханкенди, также проехали через пограничный пункт пропуска "Лачин".