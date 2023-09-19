Наличие армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе - самая большая провокация - Мэтью Брайза

БАКУ/Trend/ - Наличие армянских незаконных вооруженных формирований в Карабахе - самая большая провокация.

Об этом сказал Trend во вторник бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, комментируя антитеррористические мероприятия локального характера, начатые азербайджанской армией в Карабахе.

«Один важный урок, который я усвоил за свою дипломатическую карьеру, заключается в том, что, когда появляются первоначальные сообщения о стрельбе, военных столкновениях, в них часто бывает много неточностей. Поэтому, я хочу быть осторожным с комментариями сейчас. Но есть определенные факты, которые очевидны. Фактом номер один является то, что правительство Азербайджана, министерство обороны опубликовало заявление, в котором описывается намерение нанести локальные и точные удары по армянским вооруженным силам, незаконно находящимся на территории Азербайджана. Я видел видео, судя по всему, минобороны, на котором показывается один такой локальный удар. Если все действительно так, как описало минобороны, то, конечно, Азербайджан имеет право защищать свою территорию от зарубежной военной силы. Кроме того, правительство Азербайджана заявило, что гражданским лицам, я имею в виду этнических армян, будет предоставлен безопасный способ покинуть места, где находятся армянские солдаты. Предположительно, после мероприятий они смогут свободно вернуться в свои дома. Это очень важный фактор. Правительство Азербайджана вновь подтвердило свое намерение обеспечить продовольствием этнических армян, все еще находящихся в Карабахе. Азербайджан имеет право защищать свою территорию, свой народ. Самая большая провокация исходит от армянской стороны, которая заключается в том, что ее вооруженные формирования, судя по всему, все еще находятся на территории Азербайджана, в Карабахе. Они должны были покинуть Карабах в соответствии с заявлением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года, в соответствии с международным правом. Эти армянские солдаты должны покинуть Карабах, и чем раньше они уйдут, тем меньше будет военных столкновений», - сказал он.

При этом Брайза заявил, что Азербайджан подвергнется острой критике со стороны Армении и тех, кто симпатизирует Еревану.

«Так было и во время Второй карабахской войны, когда в день подписания заявления о прекращении огня тогдашний министр иностранных дел Франции сказал, что, по сути, Париж обвиняет Азербайджан в войне. Азербайджану, конечно, следует ожидать критики, но, опять же, если Азербайджан следует этим локальным и профессиональным целям, как это описано в заявлении министерства обороны, я думаю, мир увидит, что, конечно, действия Азербайджана по ликвидации угрозы иностранных вооруженных сил на своей территории оправданы», - заключил он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.