Община Западного Азербайджана категорически отвергает заявление главы МИД Литвы

БАКУ/Trend/ - Община Западного Азербайджана категорически отвергает заявление министра иностранных дел Литвы

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

"Прежде всего, мы хотели бы подчеркнуть, что Литва не имеет права вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Каждая страна должна быть ответственной в своих заявлениях, а не ставить себя в нелепое положение.

Литва, в частности, со времен Отечественной войны неизменно занимает антиазербайджанскую позицию. Распространенные несколько лет назад в интернете записи литовских дипломатов о том, что в армяно-азербайджанском конфликте важно поддерживать армян потому, что они христиане, являются позором для литовской дипломатии.

Это ясно объясняет истинные причины, по которым Литва никогда не осуждала оккупацию Арменией азербайджанских территорий и изгнание сотен тысяч азербайджанцев из Армении и с территорий, которые она когда-то оккупировала.

Литва должна защищать права этнических меньшинств, которых она притесняет на своей территории, и вести с ними диалог в целях интеграции", - говорится в заявлении.