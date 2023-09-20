Вся ответственность за сложившуюся сегодня ситуацию ложится на Армению - депутат парламента Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Вся ответственность за сложившуюся сегодня ситуацию ложится на Армению. Эта страна, грубо нарушая положения заявления от 10 ноября 2020 года, постоянно прибегала к провокациям, продолжала минный террор, не вывела свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, а наоборот, продолжила совершать новые провокации, оказывая поддержку сепаратистам в Карабахе.

Об этом в среду Trend сообщила депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она отметила, что Азербайджан после 44-дневной Отечественной войны, проявив гуманизм, предложил Армении мир, а также предпринял необходимые шаги для установления стабильности и спокойствия в регионе.

"Однако армянская сторона, проявив неконструктивную позицию, ответила на мирные предложения Азербайджана провокациями. Азербайджан всегда предупреждал, что не намерен долго терпеть армянские провокации и не позволит армянским незаконным вооруженным формированиям, которые продолжают совершать провокационные действия и минный террор, остаться на своих суверенных территориях.

Азербайджан старался решить вопрос мирным путем, однако армянская сторона не предприняла никаких конструктивных шагов в этом направлении. Таким образом, Армения сама вызвала необходимость проведения антитеррористических мероприятий, которые реализуются на основе суверенных прав Азербайджана в рамках международного права", - заявила депутат.

A.Гасанова подчеркнула, что Армения и сейчас продолжает вести огонь по гражданскому населению, как и во время 44-дневной Отечественной войны.

"Это еще раз доказывает, что Армения является террористическим государством", - добавила депутат.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.