Азербайджанская армия вписала еще одну славную страницу в историю страны - депутат

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская армия вписала еще одну славную страницу в историю страны.

Об этом сказал Trend в среду депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Таир Рзаев.

Он отметил, что Азербайджан добился своего, восстановил полный контроль над своей суверенной территорией.

"После 44-дневной войны можно было ожидать, что проигравшая Армения извлечет урок из произошедшего, будет двигаться в направлении мира с Азербайджаном, однако мы увидели обратное. Власти Армении во главе с Николом Пашиняном вновь начали вооружаться, опираясь на своих иностранных покровителей, особенно на Францию, "забыв" о данных обязательствах, о документах, которые они подписали. Они стали выдвигать новые претензии к Азербайджану, предъявлять абсурдные требования. Армянские агрессоры прибегли к масштабным провокациям. Они занимались минированием наших территорий, провокациями на границе, ставшими причиной гибели множества людей", - сказал Рзаев.

Он отметил, что осуществление антитеррористических мероприятий, обеспечение национальной безопасности является правом Азербайджана, основанным на международных нормах. "Сепаратисты, не сумевшие противостоять силе Азербайджана, сложили оружие и были вынуждены сдаться. Все это стало возможным благодаря решительной и принципиальной позиции главы азербайджанского государства", - сказал депутат.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя были выведены только легитимные военные цели.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.