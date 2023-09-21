Доблестная армия Азербайджана в короткие сроки добилась победы и вынудила сепаратистов капитулировать - Русская община

БАКУ /Trend/ - Русская община Азербайджана искренне поздравляет Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиеву и весь азербайджанский народ с проведением успешных антитеррористических мероприятий в Карабахе. Азербайджану на решение этой сложнейшей задачи понадобилось всего 24 часа. Незаконный режим, который более 30 лет держал в заложниках проживающих в Карабахе армян, продолжая дестабилизировать ситуацию в регионе, был напрочь разбит и капитулировал. Эта победа еще раз закрепила за Азербайджаном статус победителя.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Русской общины Азербайджана.

"По трёхстороннему Заявлению, подписанному между Азербайджаном, Арменией и Россией 10 ноября 2020 года, миротворческий контингент Российской Федерации должен был развертываться в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил из азербайджанских регионов. Однако этого не произошло. С момента подписания заявления, в результате разрывов мин, установленных незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахе, погибли или получили тяжелые ранения более 300 азербайджанцев. 19 сентября в результате разрыва мин, предварительно установленных в террористических целях армянскими разведывательно-диверсионными группами на автодороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, погибли и получили ранения гражданские лица и военнослужащие Внутренних войск Министерства внутренних дел. Деструктивная позиция Армении не дала возможности добиться прогресса на переговорах, а постоянные военные провокации вынудили Азербайджан начать проведение антитеррористических мероприятий.

Мы, русское население Азербайджана, выражаем нашему Президенту Ильхаму Алиеву искреннюю благодарность и глубочайшую признательность за стойкость, мудрость и стремление идти до победного конца. Наша храбрая, доблестная армия в короткие сроки добилась победы и вынудила сепаратистов капитулировать. Теперь наш флаг будет гордо развеваться и в городе Ханкенди. Азербайджан восстановил полностью свой суверенитет и территориальную целостность!

Тысячи людей сегодня возвращаются на освобожденные земли, в заново отстроенные дома, и мы видим титанические усилия руководства страны по восстановлению мира и благополучия в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах страны.

Да здравствует Верховный главнокомандующий!

Да здравствует многонациональный азербайджанский народ!

Да здравствует Азербайджанская армия!

Карабах – это Азербайджан. И восклицательный знак!" - говорится в заявлении.