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15 пожарных автомобилей специального назначения выехали в Ханкенди - Администрация Президента Азербайджана

Политика Материалы 26 сентября 2023 17:37 (UTC +04:00)
15 пожарных автомобилей специального назначения выехали в Ханкенди - Администрация Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Как уже сообщалось, 25 сентября на заправочной станции близ города Ханкенди Азербайджана произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. В настоящее время пожар на территории продолжается.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Администрацию Президента Азербайджанской Республики, в связи с этим 15 пожарных автомобилей специального назначения вместе с составом Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики выехали в город Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди для тушения продолжающегося пожара.

При необходимости будут задействованы дополнительные силы.

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