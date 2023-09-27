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Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)

Политика Материалы 27 сентября 2023 14:42 (UTC +04:00)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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АГДАМ /Trend/ - Еще 53 автомобиля с личным составом МЧС Азербайджана и необходимым оборудованием отправились в Ханкенди.

Trend представляет вниманию читателей эти кадры.

Напомним, что в связи с пожаром в результате взрыва на АЗС вблизи Ханкенди 15 пожарных автомобилей специального назначения с личным составом Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана отправились вчера в город Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди. Сегодня утром в целях проведения поисково-спасательных и других необходимых мер безопасности в город Ханкенди выехали еще 10 транспортных средств специального назначения МЧС с экипажем из 50 человек.

Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
Еще 53 автомобиля МЧС Азербайджана отправились в Ханкенди (ФОТО)
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