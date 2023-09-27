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Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахе

Политика Материалы 27 сентября 2023 17:48 (UTC +04:00)
Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахе

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 17:00 27 сентября.

Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана представляет перечень конфискованных боевой техники, оружия и боеприпасов.

Среди них:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1132
2. Артиллерийские орудия - 61
3. Средства ПВО - 235
4. Боеприпасы - 434295
5. Снаряжение и принадлежности - 2732
6. Оптические и другие приборы - 231
7. Бронетехника - 26
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицепы - 21.

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