Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 17:00 27 сентября.

Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана представляет перечень конфискованных боевой техники, оружия и боеприпасов.

Среди них:

1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1132

2. Артиллерийские орудия - 61

3. Средства ПВО - 235

4. Боеприпасы - 434295

5. Снаряжение и принадлежности - 2732

6. Оптические и другие приборы - 231

7. Бронетехника - 26

8. Автомобильная техника - 125

9. Прицепы - 21.