Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахе

БАКУ /Trend/ - Обнародована информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 17:00 27 сентября.
Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана представляет перечень конфискованных боевой техники, оружия и боеприпасов.
Среди них:
1. Стрелковое оружие и гранатометы - 1132
2. Артиллерийские орудия - 61
3. Средства ПВО - 235
4. Боеприпасы - 434295
5. Снаряжение и принадлежности - 2732
6. Оптические и другие приборы - 231
7. Бронетехника - 26
8. Автомобильная техника - 125
9. Прицепы - 21.