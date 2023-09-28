Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в обеспечении его территориальной целостности - Ялчин Топчу

БАКУ/Trend/ - Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в обеспечении его территориальной целостности и общественной безопасности.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал в интервью TurkicWorld главный советник Президента Турции Ялчин Топчу.

"Отношения Турции и Азербайджана переживают период подъема во всех сферах. Историческое, культурное, религиозное и языковое единство, существующее между двумя братскими странами, вступило в новую фазу. Сегодня весь мир видит технологическое, экономическое и политическое развитие Турции и Азербайджана", - добавил он.

По словам Я.Топчу, Азербайджан и Турция, являющиеся "одной нацией с двумя государствами", тесно заинтересованы в проблемах друг друга и ставят на первый план мир и процветание государств в регионе и в мире.

"Сегодня союз Турции и Азербайджана изменил ход событий в регионе. Во Второй Карабахской войне оккупационная Армения не выдержала этой решительной позиции и справедливой борьбы. Карабах, который находился под оккупацией 30 лет, несмотря на резолюции ООН, был освобожден азербайджанской армией. Однако вооруженные силы Армении не признали поражение и продолжили провокационную и террористическую деятельность в Карабахе.

Несмотря на многочисленные предупреждения, Армения с помощью террористических организаций, атаковала силы безопасности Азербайджана и невинное мирное население, чтобы придать региону особый статус. По этой причине Вооруженные Силы Азербайджана начали локальные антитеррористические мероприятия в Карабахе, в результате чего в течение менее 24 часов Армения и поддерживаемые некоторыми государствами сепаратисты сдались", - заявил советник.

Ю.Топчу также подчеркнул, что Турция, как и всегда, была до конца вместе с Азербайджаном в борьбе за справедливость.

"Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении в ООН заявил всему миру о своей поддержке Азербайджана и о том, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана", - добавил он.

Кроме того, Ю.Топчу пожелал милости Всевышнего для 192 героев, павших в ходе антитеррористических мероприятий, и исцеления 512 ветеранам.