МИД Азербайджана резко осудил заявление армянской стороны

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Армении распространяет фальшивые нарративы.
Как передает в четверг Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
"Мы решительно осуждаем заявление министерства иностранных дел
Армении от 27 сентября 2023 года, которое открыто искажает и вводит
в заблуждение международное сообщество относительно 44-дневной
войны и мер, принятых после войны. Министерство иностранных дел
Армении в этом заявлении распространяет фальшивые нарративы, прямо
отрицая свою ответственность за более чем 30-летнюю военную
агрессию и оккупацию территорий Азербайджана, массовые убийства и
преступления против человечности, совершенные против Азербайджана.
Война Азербайджана против оккупации и агрессии Армении всегда была
справедливой войной, и антитеррористические меры Азербайджана,
принятые в сентябре этого года, законно свели на нет угрозу,
исходящую от армянских незаконных вооруженных сил, которые
дислоцируются в Азербайджане в явное нарушение всех норм и
принципов международного права", - говорится в заявлении.
Более того, как отмечается, вопреки лжи МИД Армении и в отличие от самой Армении, Азербайджан никогда не нападал на мирных армян.
"Что касается безосновательных заявлений о нежелании
урегулировать ситуацию политико-дипломатическими средствами, мы
хотели бы напомнить армянской стороне, как эта страна торпедировала
все мирные усилия не только в течение 30 лет оккупации, но и в
постконфликтный период. В то время как 21 сентября премьер-министр
Армении Никол Пашинян заявил, что прямой угрозы гражданскому
населению нет, распространение МИД Армении информации о том, что
происходит так называемая “этническая чистка” местных армян, ясно
демонстрирует, насколько непоследовательной и ложной является
политика и нарратив Армении. Мы вновь заявляем, что Азербайджан не
имеет никакого отношения к решению местных армян Карабахского
региона Азербайджана переехать в Армению или любую другую страну.
Мы готовы создать им условия для лучшей жизни, чем те, в которых
они были заложниками военной хунты, созданной Арменией. Азербайджан
полон решимости реинтегрировать жителей Армении в качестве
равноправных граждан, и Конституция, национальное законодательство
Азербайджана и принятые нами международные обязательства
обеспечивают прочную основу для достижения этой цели.
Мы действительно понимаем, как больно Армении видеть, как сепаратистский режим, установленный на территориях Азербайджана, рушится и исчезает на ее глазах, но сейчас для них было бы лучше сосредоточиться на построении мира и доверия с Азербайджаном, основанных на уважении территориальной целостности и суверенитета как на словах, так и на деле", - говорится в заявлении.