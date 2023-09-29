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Президент Ильхам Алиев: Настало время поработать над проектом мирного соглашения

Политика Материалы 29 сентября 2023 17:12 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Настало время поработать над проектом мирного соглашения

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Сейчас, после того, что произошло 20 сентября, настало время сесть вместе командам из Азербайджана и Армении и поработать над проектом мирного соглашения. Я думаю, что после 20 сентября, когда Азербайджан восстановил свой суверенитет, будет легче найти решение и как можно скорее подписать мирный договор. А после этого, или параллельно с этим, активно работать над делимитацией границ и положить конец длительному противостоянию.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане.

«Мы в Азербайджане хотим мира. <��…> Мы хотим восстановить страну, переселить сюда наших бывших беженцев и жить мирно. Мы хотим мира на Кавказе, и он достижим. А выбор должна сделать Армения», - подчеркнул глава государства.

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