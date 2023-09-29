Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем Президента РФ (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с советником Президента РФ, специальным представителем Президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым.

Как сообщили Trend в пятницу в МИД, на встрече обсуждались текущее сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе перспективы возможного партнерства в области охраны окружающей среды, вопросы, вытекающие из 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), текущая ситуация в регионе после антитеррористических мероприятий Азербайджана, состоялся обмен мнениями относительно вопросов гуманитарной помощи.

Министр Джейхун Байрамов предоставил информацию об угрозах региональному миру и безопасности со стороны Армении и сепаратистского режима, созданного ею на территориях Азербайджана, и рассказал о причинах локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном на своей суверенной территории в полном соответствии с международным гуманитарным правом, а также проводимом в настоящее время процессе разоружения, неотложных мерах, предпринимаемых Азербайджаном для удовлетворения насущных потребностей армянских жителей, об интенсивных переговорах по реинтеграции армянских жителей.

Глава МИД еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана диалогу по реинтеграции проживающих в Карабахе армян, и что страна будет продолжать комплексные меры для удовлетворения потребностей армянских жителей. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.