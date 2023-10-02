Уголовное дело в отношении Вагифа Хачатряна направлено в Бакинский военный суд

БАКУ/Trend - Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Вагифа Хачатряна завершено и направлено для рассмотрения в Бакинский военный суд.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в специальном интервью АЗЕРТАДЖ заявил Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Кямран Алиев.

Генпрокурор сообщил, что в результате геноцида, преследования, выселения, нарушения норм международного гуманитарного права в ходе вооруженного конфликта, совершенного против местного азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района (на территории бывшего Аскеранского района) созданным с участием Вагифа Хачатряна преступным сообществом вооруженных военных формирований, не предусмотренное законодательством Азербайджанской Республики, состоящим из проживающих в Карабахском экономическом районе армян-националистов, а также выходцев из Республики Армения было умышленно убито 27 человек, 21 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести, 2 жителя села были взяты в заложники, 340 человек (81 семейное хозяйство) выселены с постоянного места жительства на другие территории Азербайджанской Республики. Сельским жителям был нанесен материальный ущерб на общую сумму 13 568 060 манатов, а государству - 130 800 манатов.

"12 ноября 2013 года в отношении Хачатряна Вагифа Черкези было принято решение о привлечении его в качестве обвиняемого по статьям 103 и 107 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. 14 ноября 2013 года решением Наримановского районного суда города Баку в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и 21 ноября того же года он был освобожден из-под стражи. Объявлен в розыск в том же году, соответствующие документы были направлены в Главное управление уголовного розыска министерства внутренних дел и Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане.

29 июля 2023 года Хачатрян Вагиф Черкези был задержан на ППП "Лачин", при попытке выехать на территорию Республики Армения по состоянию здоровья и представлен следствию. В тот же день ему было предъявлено обвинение по статьям 103 и 107 УК АР и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.

22 сентября этого года обвиняемому Вагифу Хачатряну было вновь предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса, а 29 сентября предварительное следствие по уголовному делу было завершено и направлено в Бакинский военный суд для рассмотрения", - добавил генпрокурор.

Кямран Алиев подчеркнул, что Вагифу Хачатряну будет обеспечено справедливое назначение наказания в соответствии с уголовным законодательством.

Напомним, что Вагиф Хачатрян в составе армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года устроил массовую резню азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района.

В ходе резни 25 азербайджанцев были убиты, 14 человек получили ранения, 358 азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома. По уголовному делу, связанному с упомянутым массовым убийством, решено привлечь Вагифа Черкезовича Хачатряна к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

Решением суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и именно в рамках этого уголовного дела 29 июля он был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы на погранично-пропускном пункте "Лачин" азербайджано-армянской государственной границы при попытке выехать в Армению для лечения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста.