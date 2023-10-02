Президент Ильхам Алиев: На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом

БАКУ /Trend/ - На протяжении веков Азербайджан был многонациональным и многоконфессиональным обществом. За 30 лет независимости мы укрепили эти факторы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия 74-го Международного астронавтического конгресса.

Глава государства отметил, что мы рассматриваем это как пример стабильности, предсказуемости и сосуществования представителей всех конфессий. «Мы живем как одна семья», - добавил Президент Азербайджана.