Госмиграционная служба и СГБ Азербайджана провели спецоперацию, задержан 31 иностранец

БАКУ /Trend/ - В ходе совместных мероприятий по борьбе с нелегальной миграцией, проводимых Государственной миграционной службой (ГМС) и Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в Баку задержан 31 иностранец с просроченными визами.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб обоих ведомств.

"Было установлено, что этих лиц обманули обещаниями о трудоустройстве, взяв с них 2500 долларов США. Организатор этих действий разместил иностранцев по разным адресам в городе Баку, запретил покидать квартиры, по факту превратив их тем самым в нелегальных мигрантов на территории Азербайджана. Материалы по выявленным случаям направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки. В общей сложности в сентябре 2023 года Государственная миграционная служба Азербайджана задержала 873 иностранца во время мероприятий по борьбе с незаконной миграцией. Установлено, что они проживают без документов, дающих право на пребывание и проживание в стране, вовлечены в незаконную трудовую деятельность или не проживают по адресу регистрации. В течение этого периода 312 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, были в административном порядке выдворены за пределы Азербайджанской Республики и ограничены во въезде в страну на установленный законом срок. В соответствующих случаях был предоставлен выбор легализовать свое пребывание в стране или добровольно покинуть ее. Всего были приняты 2221 административное решение по вопросам пребывания в стране, проживания, трудоустройства иностранцев и по другим сопутствующим вопросам», - говорится в сообщении.