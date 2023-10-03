Бако Саакян и Аркадий Гукасян задержаны

БАКУ /Trend/ - Экс-главари карабахских сепаратистов Аркадий Гукасян и Бако Саакян задержаны и доставлены в Баку Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики в связи с возбуждением против них уголовных дел за совершенные преступные деяния, сообщает Trend.

Досье на Аркадия Гукасяна

Аркадий Гукасян родился 22 июня 1957 года в Ханкенди. Он был "избран" вторым "президентом" так называемой "Нагорно-Карабахской республики" 8 сентября 1997 года и "переизбран" в 2002 году. Его "президентский" срок истек 7 сентября 2007 года.

В 1979 году окончил лингвистический факультет Ереванского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 1981 году в должности заместителя главного редактора, работал корреспондентом газеты "Советский Нагорный Карабах".

В 1991 году Аркадий Гукасян был "избран" "депутатом" первого "парламента" т.н. "Нагорно-Карабахской республики". В сентябре 1992 года был назначен "председателем" т.н. "государственного комитета обороны" и возглавлял "делегации" "Нагорного Карабаха" во время встреч между ОБСЕ и Азербайджаном.

С 1993 года - член т.н. "совета безопасности" "Нагорного Карабаха". 23 июля 1993 года стал первым "министром иностранных дел" т.н. "Нагорно-Карабахской республики".

В 2000 году на него было совершено покушение.

Досье на Бако Саакяна

Бако Саакян родился в 1960 году в Ханкенди, столице Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана. До присоединения к сепаратистскому движению в 1998 году работал на различных должностях в автономной области. В 1990 году присоединился к военному движению сепаратистов против Азербайджана. В те годы Саакян отвечал за контрабанду оружия из зарубежных стран для сепаратистов. Однако через некоторое время выяснилось, что он присваивал деньги, в результате его отстранили от этой "должности".

Б.Саакян - 3-й "президент" так называемой "Нагорно-Карабахской республики". В первый раз он был "избран" "президентом" 19 июля 2007 года. 19 июля 2012 года он был "избран" "президентом" во второй раз и остался на своем "посту" еще на пять лет. Затем Бако Саакян был "переизбран" на так называемых "выборах" 2017 года и занимал эту "должность" в течение 3 лет.

Более 30 лет азербайджанские города Ханкенди, Ходжалы, Агдере, Ходжавенд, Шушинский, Ходжалинский, Ходжавендский районы и часть Агдеринского района находились под оккупацией режима, называвшего себя т.н. "Нагорно-Карабахской республикой" или "Республикой Арцах".

Отметим, что после завершения победой Азербайджана начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной войны, согласно трехстороннему заявлению, эти территории и Лачинская дорога, ведущая в Армению, находились под контролем российского миротворческого контингента.

После локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией 19 сентября, сепаратистский режим был вынужден сдаться.