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Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию (ФОТО)

Политика Материалы 8 октября 2023 11:36 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - 8 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили прибыл с рабочим визитом в Грузию.

Как сообщает Trend, в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели, где развевались государственные флаги Азербайджана и Грузии, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президента Азербайджана встречали заместитель премьер-министра, министр экономического и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и другие официальные лица.

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию (ФОТО)
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