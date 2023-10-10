Франция хочет создать хаос в регионе, втягивая Армению в войну – Сахиль Керимли (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ – Франция, опираясь на свое колониальное и авантюрное прошлое, не отказывается от своей коварной политики и пытается развязать новую войну на Южном Кавказе. Политическое руководство Франции явно препятствует подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в интервью телеканалу Space заявил заместитель директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли.

Политобозреватель добавил, что цель Франции и некоторых европейских кругов – создать напряженность и хаос в регионе.

"По поведению официального Парижа ясно, что Франция не уважает независимые и суверенные права Азербайджана. Несмотря на стремление Азербайджана подписать мирный договор с Арменией и создать долгосрочную среду безопасности в регионе, правительство Макрона не хочет этого. Армению стремительно вооружают и подстрекают к войне. Это открывает путь к очень серьезным опасностям. Франция итак славится своим колониальным и кровавым прошлым.

К сожалению, эта политика продолжается и сегодня. Поскольку сущность французского государства строится на оккупационной политике, эта страна долгие годы поддерживает Армению, питает враждебность к Азербайджану. Но реальность такова, что никакие давления и угрозы не смогут отвратить Азербайджан от его решительной и справедливой политики", - добавил С.Керимли.

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