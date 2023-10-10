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Росмиротворцы свернули еще один пост в Карабахе

Политика Материалы 10 октября 2023 21:04 (UTC +04:00)
Росмиротворцы свернули еще один пост в Карабахе

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Рена Абдурахманова
Рена Абдурахманова
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БАКУ /Trend/ - В Агдеринском районе Азербайджана свернут наблюдательный пункт российского миротворческого контингента, временно дислоцированного в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает Trend, данную информацию распространило министерство обороны России.

"В течение суток в связи с оптимизацией наблюдательных постов свернут пост №27 в Агдеринском районе", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уже свернут ряд стационарных, временных наблюдательных постов российского миротворческого контингента. Принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев, обсуждаются с Баку.

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