Азербайджанская делегация распространила заявление в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы

БАКУ /Trend/ - Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения и предвзятое отношение к нашей стране, содержащиеся в принятой 26 октября Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы декларации по Карабахскому региону Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении азербайджанской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

В нем отмечается, что в течение длительного времени членства Азербайджана в Совете Европы 20 процентов территории страны находилось под армянской оккупацией, в результате проводимой Арменией политики этнических чисток беженцами и вынужденными переселенцами стали около миллиона азербайджанцев.

Однако за минувший период эти вопросы ни разу специально не обсуждались в Конгрессе, не озвучивалась позиция по поводу грубых нарушений международного права и гуманитарных последствий этого, подчеркивается в документе. Кроме того, не уделялось внимания гуманитарным проблемам, с которыми столкнулся Азербайджан в постконфликтный период после 2020 года, в том числе из-за полного разрушения во время оккупации сотен населенных пунктов на азербайджанских территориях, массового загрязнения этих территорий минами и влияния всего этого на безопасное и достойное возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома. На этом фоне вызывает глубокое сожаление принятие Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы декларации, искажающей локальные антитеррористические мероприятия, осуществленные Азербайджаном 19-20 сентября 2023 года в целях устранения угрозы безопасности, исходившей от присутствия на суверенных территориях Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований.

Кроме того, в декларации Конгресса не были должным образом отражены последовательные усилия Азербайджана по установлению прочного мира в регионе и реинтеграции армянского населения Карабахского региона, а также провокационные действия Армении, направленные на подрыв этих усилий.

«В этой связи считаем безответственным втягивать Конгресс в коварную политическую кампанию против Азербайджана и подрывать конструктивное сотрудничество между нашей страной и этой структурой. Азербайджанская делегация отвергает такой несправедливый подход к нашей стране и призывает Конгресс проявлять должную осторожность в отношении мирного процесса в нашем регионе, действуя строго в рамках своего мандата», - говорится в заявлении азербайджанской делегации.